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“İnşaat Kazaları: Hayat Kayıpları ve Yaralanmalar”

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İŞ KAZALARI MALATYA, RİZE VE AKSARAY’DA YAŞANDI

Malatya’da meydana gelen bir inşaat iskelesinin çökmesi üzücü bir şekilde 2 işçinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İnşaat sektörü, iş güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor ve bu durum işçilerin yaşamını tehlikeye atabiliyor.

RİZE’DE KALIP BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Rize’de bir inşaat alanında çalışırken kalıp boşluğuna düşme sonucu bir işçi yaralandı. Yaralanan işçinin durumu hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, olayın ardından gerekli önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

AKSARAY’DA YÜK PLATFORMUNUN DEVRİLMESİ

Aksaray’da çatı tadilatı gerçekleştiren işçilerin bulunduğu yük platformu devrildi. Bu kazada yaralanan 3 işçiden 1’inin durumu ağır olarak bildirildi. Bu tür kazalar, inşaat sektöründe çalışanların hayatını ciddi anlamda tehdit eden bir konu. Tedavileri devam eden işçilerin durumu takip ediliyor.

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