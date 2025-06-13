İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,69 Arttı

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Nisan ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,67 artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,69 artış kaydedildi. Malzeme endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 artış sergiledi. Ayrıca, malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayında yüzde 18,00, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi de önemli bir artış yaşadı. Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,76 artış görüldü ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,14 arttı. Malzeme endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,15 artarken, işçilik endeksi de yüzde 1,11 yükseldi. Geçen yılın aynı ayında malzeme endeksi yüzde 18,96, işçilik endeksi ise yüzde 30,93 oranında artış yaşadı.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yükseliş sergiledi. Nisan ayında bir önceki ay ile kıyaslandığında yüzde 1,36 artış kaydedildi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 artış gözlendi. Malzeme endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,58 artarken, işçilik endeksi sadece yüzde 0,92 artış gösterdi. Üstelik, malzeme endeksi bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 15,08, işçilik endeksi ise yüzde 35,10 oranında artış yaşadı.

GÜNDEME DAMGA VURAN VERİLER

Nisan ayında oluşan bu değerler, inşaat sektörü üzerindeki enflasyon etkisini ve maliyetlerin artışını gözler önüne seriyor. Bu artışlar, sektördeki gelişmeleri ve maliyet yönetimini etkileyebilir.