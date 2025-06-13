İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,69 Arttı

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 22,69 artış gösterdi. Bu duruma bağlı olarak, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,01 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,07 artış sağladı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,00 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 31,82 artış kaydetti.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi de benzer bir artış gösterdi. Nisan ayında bu endeks aylık bazda yüzde 1,76 artarken, yıllık bazda yüzde 23,14 artış sağladı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,15 artarken, işçilik endeksi de yüzde 1,11 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 artarken, işçilik endeksi yüzde 30,93 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILAR DA ARTIRIYOR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir artış kaydetti. Nisan ayında bu endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,36 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,58 yükselirken, işçilik endeksi de yüzde 0,92 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 15,08 artarken, işçilik endeksi yüzde 35,10 oranında büyüdü.