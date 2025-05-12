İnşaat Maliyeti Mart’ta Yüzde 23,33 Artış Gösterdi

MART AYI İNŞAAT MALİYET ENDeksi VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini duyurdu. Bu verilere göre, endeks mart ayında, önceki aya kıyasla yüzde 1,53 artış gösterdi ve geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23,23 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 artmış durumda. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi ise yüzde 31,72 oranında bir artış göstermiştir.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,45 artış sağladı ve geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23,6 oranında yükseliş kaydetti.

MALZEME ENDEKSİ VERİLERİ

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 oranında artış gösterdi. Ayrıca, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68 ve işçilik endeksi de yüzde 30,77 artış sağladı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mart ayı itibarıyla, önceki aya göre yüzde 1,79 artmış ve geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 22,05 oranında bir yükseliş göstermiştir. Bu yapıların malzeme endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,82, işçilik endeksi ise yüzde 1,74 oranında artış sağladı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi ise yüzde 35,22 artış kaydetmiştir.