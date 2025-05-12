İnşaat Maliyeti Mart’ta Yüzde 23,33 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini duyurdu. Bu verilere göre, endeks martta bir önceki aya oranla yüzde 1,53, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,23 artış gösterdi. Aylık açıdan malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 artış kaydetti. Yıllık bazda değerlendirildiğinde malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi ise yüzde 31,72 oranında bir artış yaşadı.

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi martta, bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,6 oranında bir yükseliş kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,77 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta, bir önceki aya oranla yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,05 artış yaşadı. Söz konusu yapılardaki malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,82, işçilik endeksi ise yüzde 1,74 oranında yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi ise yüzde 35,22 arttı.