İnşaat Maliyeti Yüzde 23,33 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına dair inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Bu verilere göre, maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 1,53, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,23 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi ise yüzde 0,8 yükseldi. Yıllık bazda ele alındığında malzeme endeksi yüzde 18,8, işçilik endeksi ise yüzde 31,72 oranında artış kaydetti.

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,6 oranında bir yükseliş sergiledi.

Malzeme Endeksi

Mart ayı itibarıyla bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2, işçilik endeksi ise yüzde 0,54 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına nazaran malzeme endeksi yüzde 19,68, işçilik endeksi ise yüzde 30,77 oranında yükseldi.

Bina Dışı Yapılar

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,05 oranında bir artış sağladı. Bu yapılar için malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,82, işçilik endeksi ise yüzde 1,74 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre söz konusu malzeme endeksi yüzde 16,14, işçilik endeksi ise yüzde 35,22 oranında artış kaydetti.