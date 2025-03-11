İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Şiddet Tepkisi

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İLE İLGİLİ ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şubesi üyeleri, şantiyede bir meslektaşlarının saldırıya uğramasına karşı duruş sergiledi. Samsun’da bir yapı denetim firmasında görev yapan inşaat mühendisi, denetleme sırasında saldırıya uğradı. Olayın ardından İMO Şubesi üyeleri, basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

ŞİDDET OLAYLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

İMO Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, yaptığı basın açıklamasında, “Son dönemlerde şantiye sahalarında, yapı denetim görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olayları çığ gibi büyümektedir. Odamız tarafından Uşak, Aydın, Adana, Denizli ve Tekirdağ’da yaşanan şiddet olaylarına karşı açıklamalar yapılmış, hukuki süreçlerde de meslektaşlarımızla dayanışma içinde olunmuştur.” dedi. Talak, Tekkeköy ilçesinde yardımcı kontrol mühendisi olan meslektaşlarının ve firma yetkilisi inşaat mühendisinin, şantiyedeki denetim sırasında sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

KAMUSAL HİZMETİN NİTELİĞİ

Şantiye sahalarında inşaat mühendislerinin sağladığı hizmetin kamusal bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Hüseyin Talak, “İnşaat mühendislerinin şantiye sahalarında verdiği hizmet kamusal niteliktedir. Dolayısıyla meslektaşlarımıza yönelik şiddet, kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit etmektedir.” ifadelerini kullandı. Talak, kamu görevlisi statüsü altında şantiyelerde görev yapan mühendislerin can güvenliklerinin sağlanmasının kamu gücünün sorumluluğunda olduğunu belirtti. Yapı denetim firmalarının; malzeme ve imalatların uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğünü hatırlatarak, “Bu nedenle yapı denetim firma yetkilisi ve çalışanlarının kamu yararına çalıştığı açıktır.” diye ekledi.

YASAL DÜZENLEMELERİN ÖNEMİ

Talak, güvenlik konusundaki hukuki durum hakkında da bilgi vererek, “Meslektaşımızın kamu görevi yürüttüğü açıktır. Bu nedenle söz konusu saldırının adli makamlarca kamu görevlisine karşı işlenen bir suç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.” dedi. Ayrıca, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerinin tüm kamu çalışanları için uygulanması gerektiğini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere, şantiyelerde şiddet olaylarının önlenmesi adına gereken tedbirlerin alınması gerektiğini yineleyen Talak, bu süreçte de takipçi olacaklarını açıkladı.