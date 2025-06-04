İnşaat Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME PERFORMANSI

İnşaat sektörü yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan mayıs ayına ait Aylık Sektör Raporu açıklandı. Rapora göre, geçen yıl yüzde 1,4 artış gösteren inşaat malzemesi sanayi üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde azaldı. İnşaat malzemesi sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 düştü. Böylece ilk çeyrek döneminde üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi.

ALT SEKTÖRLERDEKİ ÜRETİM DEĞİŞİMLERİ

Mart ayında birçok alt sektörde üretim düşüşü kaydedildi. Bu ay 7 alt sektörde üretim geçen yılın mart ayına göre artarken, 16 alt sektörde ise düşüş görüldü. Ancak bu yılın ocak-mart döneminde bazı alt sektörlerde belirgin üretim artışları yaşandı. İlk çeyrekte plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 8,5, inşaat amaçlı alçı ürünleri yüzde 6,1, ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımları yüzde 8,1, yalıtımlı kablolar yüzde 2,8 ve seramik kaplama malzemeleri yüzde 3,9 oranında arttı. Diğer yandan, bazı alt sektörlerde ciddi düşüşler yaşandı. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 24,4, kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 24,1, armatür musluk vana valf üretimi ise yüzde 13,1 azaldı. Çimento, hazır beton ve inşaat demiri üretimindeki düşüş, yeni inşaat başlangıçlarının zayıfladığına işaret ediyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

İnşaat sektörü, son 10 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Sektör, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Ancak ilk çeyrekteki büyüme, bir önceki çeyreğe göre hız kaybetti. Sıkılaştırma politikalarının etkisi sınırlı kalırken, deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmaları, kentsel dönüşüm ve diğer inşaat faaliyetleri sektörü destekledi. İnşaat harcamaları, ilk çeyrek döneminde nominal olarak yüzde 41,8 artarak 1,85 trilyon lira seviyesine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak inşaat harcamaları yüzde 6,9 artış gösterdi ve bu durum özellikle deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinin etkisiyle gerçekleşti.

GENEL EKONOMİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Yılın ilk çeyreğinde genel ekonomi yüzde 2 oranında büyüdü. İnşaat sektörü, genel ekonominin üzerinde bir performans gösterdi. Sıkılaştırma politikaları birçok sektörde yavaşlamaya yol açtı, ancak inşaat sektörü bu durumdan daha az etkilendi. Gayrimenkul sektöründe ise büyüme yüzde 2,4 ile zayıf kaldı. Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora göre, mayıs ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 3,2 puan arttı. Ayrıca, üç aylık gerilemenin ardından alınan yeni iş siparişleri de mayıs ayında yeniden yükseldi ve bir önceki aya göre 1,9 puan arttı.