İnşaat Sektöründe Kalite ve Güven Sağlıyoruz

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALİTE VE GÜVEN VURGUSU

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Sektörel İstişare ve Rehberlik Komisyon Başkanı Remzi Yıldırım, “Kalite ve güven inşa ediyoruz. Bu nedenle iş disiplinini sadece bir kural değil, bir kültür olarak benimsemeliyiz” diyor. Başkan Yıldırım, DAİMFED merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, komisyon üyelerinin de katılımıyla iş disiplininin yanı sıra planlı ve kaliteli çalışmanın önemini vurguladı.

DİSİPLİN VE PLANLAMA EN HAYATİ UNSURLARDANDIR

Şehrin hızlı bir kentleşme sürecinden geçtiğini belirten Yıldırım, “İnşaat sektörü, disiplinin ve planlamanın en hayati olduğu alanlardan biridir. Çünkü biz sadece yapılar değil, aynı zamanda güvenlik, kalite ve güven inşa ediyoruz. Bu nedenle iş disiplinini yalnızca bir kural değil, bir kültür olarak benimsemeliyiz” diye ifade etti. Her projenin başarısının temelinde doğru planlama, zamanında teslimat, ekip çalışması ve şeffaf iletişimin bulunduğunu belirtti.

Yıldırım, “Bir müteahhit olarak sözümüz, hem işverenimize hem de çalıştığımız topluma verdiğimiz taahhüttür. Bu sözü yerine getirmek, işimize olan saygımızın göstergesidir. Her projenin temelinde doğru planlama, zamanında teslim, ekip çalışması ve şeffaf iletişim yatar. Disiplinli çalışmak, yalnızca projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaliteyi arttırır, iş kazalarını azaltır ve sektörde güvenilir bir isim olmamızı sağlar. Hep birlikte, disiplinli, sorumlu ve kaliteli bir inşaat anlayışını daha da ileriye taşıyabiliriz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

– ADANA