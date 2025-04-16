İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 12,7 Arttı

İnşaat Sektöründe Yıllık Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, inşaat üretimi yıllık bazda yüzde 12,7 oranında artış gösterdi. İnşaatın alt sektörlerini incelediğimizde, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artış sağladı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 10,3 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi, yüzde 7,1 oranında bir artışla dikkat çekti.

Aylık Düşüşler

Ancak inşaat üretimi aylık düzeyde yüzde 0,3 oranında bir azalma yaşadı. İnşaatın alt sektörlerine bakıldığı zaman, 2025 yılı Şubat ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında düştü. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azalmayla karşı karşıya kalırken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,6’lık bir artış gösterdi.