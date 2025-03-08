İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Şahıs Öldü

OLAYIN YERİ VE YAŞANAN DİĞER DETAYLAR

Elazığ’da, inşaat halindeki bir binaya giren bir kişi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sebepleri henüz belli olmayan bir nedenle inşaat alanına giren 43 yaşındaki Erdinç Köse, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

ARKADAŞLARININ KONTROLÜ

Köse’nin arkadaşları, bir süre ondan haber alamayınca durumu kontrol etmek için binaya girdi. İçeri girdiklerinde Köse’nin yerde hareketsiz yattığını gördüler. Bunun üzerine durumu hemen yetkililere bildirdiler. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İNCELEME

Sağlık ekipleri, Köse’nin hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve diğer ekipler, inceleme yapmak için olay yerine geldi. İncelemelerin ardından Köse’nin cansız bedeni, otopsi yapmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Bu üzücü olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.