İnşaatta Duvar Çöktü, 4 İşçi Yaralandı

İNŞAATTA ÇÖKEN DUVAR SONUCU YARALANAN İŞÇİLER

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, devam eden bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu 2’si ağır olmak üzere toplam 4 işçi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Bozova’ya bağlı Kesmetaş Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, bir evin çevre duvarı yapımı sırasında sıva yapan işçilerin üzerine istinat duvarı büyük bir sesle çöktü.

ENKAZ ALTINDA KALAN İŞÇİLER

Enkaz altında kalan işçileri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, mekanik araçlar kullanarak göçük altında kalan Suriye uyruklu Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş’u yaralı olarak buldukları yerden kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARINDAKİ GELİŞMELER

Olay yerinde ilk müdahale sonrası işçiler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan işçilerden Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş’un sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.