İnşaatta Duvar Çöktü, İşçi Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Güvercintepe Mahallesi’nde yer alan Bayar Sokak’taki bir inşaatta saat 13.30 civarında gerçekleşti. İnşaatın duvarı, henüz belirlenmeyen bir sebeple çökme meydana getirdi.

DESTEK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çökme anında bir işçi yıkılan duvarın altında kalırken, diğer işçiler hemen yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS İNCELEMELERİ

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, hayati tehlikesi bulunmayan işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. Bununla birlikte, polis ekipleri de inşaata gelerek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.