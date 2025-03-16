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İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

İŞÇİ YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Adıyaman’da bir inşaat alanında yapılan bir çalışma sırasında yüksekten düşen bir işçi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi’nde bulunan bir inşaatta görevli olan Lütfü K., dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Bu talihsiz olay sonucunda yaralanan işçi, hemen olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahale edilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

YARALININ DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Lütfü K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Adıyaman’da benzer olayların önüne geçmek için iş güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

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