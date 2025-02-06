İnsan Beyninde Mikroplastik Artışı Tespit Edildi

İNSAN BEYNİNDEKİ MİKROPLASTİKLER ARTIYOR

Yeni bir araştırma, insan beyninde mikroplastiklerin her zamankinden fazla bulunduğunu ve bunun bunamaya yol açabileceğini belirtiyor. 2024 yılında hayatını kaybeden bireylerin beyinlerini inceleyen bilim insanları, bu beyinleri 2016 yılında ölenlerin beyinleriyle karşılaştırdı. Sonuçlar, biriken plastik miktarının yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

BUNAMA HASTALARI DAHA FAZLA MİKROPLASTİK TAŞIYOR

Ayrıca, bunama hastalığı teşhisi almamış bireylere göre, bunama nedeniyle hayatını kaybedenlerin beyinlerinde daha fazla miktarda küçük plastik parçacıkları bulundu. New Mexico Üniversitesi ve diğer üniversitelerden araştırmacılar, bu bulgularının ‘küresel plastik konsantrasyonlarının artması’ ile ilgili olabileceğini ifade ediyor.