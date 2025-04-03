İnsan Enerjisi ve Frekansların Gücü

ENERJİNİN HAYATTAKİ ROLÜ

İnsan enerjisi, frekanslar ve olumlu düşüncenin gücü üzerine birçok teori mevcut. Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, stüdyoda Dilşad Özcan’a, enerjinin insan hayatındaki etkisini ve bilinçli frekans yönetiminin önemini aktardı. Akpınar, sağlıklı insanların 7 metre 40 santimetreye kadar ulaşan bir aurası bulunduğunu vurguladı. Titreşimi yüksek olan insanların daha güçlü bir enerji alanına sahip olduğunu belirten Akpınar, “Aurayı genişletip kendi zırhınızı güçlendirebilirsiniz” ifadesini kullandı.

BİLİNÇALTININ GÜCÜ

Akpınar, manifestlerin doğru ve kalpten yapıldığında hayata geçtiğini ifade etti. “Yapabilirim dediğinizde beyinde yüz milyon hücre çalışmaya başlıyor” diyen Akpınar, bilinçaltının yönlendirilmesinin kişide önemli dönüşümler yaratabileceğini dile getirdi. Bilinçli enerji yönetiminin yaşamı nasıl şekillendirdiğini vurgulayan Akpınar, kişisel dönüşümün gerekliliğinin altını çizdi.

FREKANSLAR VE SEÇENEKLER

“Frekansınız yükselirse seçenekleriniz artar” diyen Akpınar, bireylerin kendi enerjilerini doğru bir şekilde yönlendirebildikleri takdirde hayatlarındaki senaryonun da değişebileceğini belirtti. Bu, kişisel gelişim ve olumlu düşüncenin gücünün bir yansıması olarak öne çıkıyor.