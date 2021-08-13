İnsan gübrelemeye izin verecek yasa hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nden insan bedenini gübrelemeye izin verecek yasa için hazırlıklar başlatıldı.

ABD’deki araştırmacılar, insan kompostlaması denilen yeni bir fikirle ölü bedenlere ne yapılacağı konusunda organik bir fikir ileri sürüyor.

İnsan kompostlaması hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Yaşam sona erdiğinde ölü bedenler ya gömülür ya da yakılır, elbette genel olandan bahsediyoruz. Cesetlere yönelik dünyanın pek çok yerinde farklı işlemler mümkün. Ancak son yıllarda ABD yeni bir şeyi konuşuyor; organik indirgeme. Peki, bu işlemin ayrıntısı ve faydaları neler?

Yeni bir çalışma, dünyanın büyük bir hızla altıncı kitlesel yok oluş yolunda ilerlediğini gösterdi. Etkiler, önceki yok oluştan daha büyük.

İnsan kompostlaması ne kadar sürüyor?

California Senatosu‘nun incelediği yeni bir yasa tasarısı, eyaletteki insanların öldükten sonra vücutlarını “doğal organik indirgeme” işlemine izin vermelerinin önünü açacak. Aslında bu, kısaca insan kompostlamas dedikleri bir işlem.

Los Angeles Magazine‘in haberine göre, California Meclis Üyesi Cristina Garcia Şubat ayında ikinci kez bu yasa tasarısını sundu. Eğer onaylanırsa, California Recompose şirketinin hazırladığı kompostlama sürecini yasallaştıran dördüncü eyalet olacak.

Öldükten sonra vücudunuzun parçalanması kimilerine itici gelse de, iklim değişikliğinin tahribatıyla şekillenen bir geleceğe bakarken çevre dostu eğilim muhtemelen büyüyecek. Ayrıca vücudu herhangi bir şey için kullanmayan bir yaklaşım bu. Bu, insan kompostlaması fikrini cazip kılıyor.

California sakinleri için mevcut tek yasal seçenek, geleneksel gömme veya yakma. Bu nedenle, çevre üzerindeki kişisel etkilerini artırmak istemeyenler için insan kompostlaması çekici bir alternatif. Recompose sosyal yardım yöneticisi Anna Swenson, The Guardian‘a “Doğal organik indirgeme, dünyaya gerçek bir geri dönüş sağlıyor. Bazı insanlar öldüklerinde ormanda olma fikrinden hoşlanır. Kendim için seçtiğim şey bu.” dedi.

Peki, bu işlem nasıl yapılıyor? Cesedi önce ağaç yoncaları, talaşlar ve samanlarla çevreleyerek, doğal mikrop ve bakteriler için iyi bir ortam oluşturuyorlar. Ardından ise uzmanlar, havadar bir odaya yerleştiriyor. Yaklaşık bir ay sonra, kişinin vücudu hatta kemikleri bile bir metreküp kadar besin açısından zengin toprağa dönüşüyor.