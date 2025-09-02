İnsan Hakları Özgürlük İstiyoruz!

İHD MALATYA ŞUBESİ’NDEN BASIN AÇIKLAMASI

İnsan Hakları Derneği (İHD) Malatya Şubesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İnönü Caddesi’nde bir alışveriş merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Avukat Berfin Polat, burada yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız coğrafyada ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller hala devam etmektedir. İnsanlar, düşünceleri nedeniyle gözaltına alınmakta, tutuklanmakta ve uzun yıllar süren hapis cezalarına mahküm edilmektedir.” şeklinde konuştu. Açıklama sırasında çeşitli sloganlar sıkça dile getirildi: “Mahirlerden Deniz’e, Filistin’e özgürlük”, “Çocuklar ölüyor dünya susuyor”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Özgür ülke özgür gelecek”.

İSRAİL’İN FİLİSTİN POLİTİKALARI

İHD Malatya Şubesi’nin açıklamasında, 2025 yılı itibarıyla dünyanın pek çok yerinde savaşların devam ettiğine dikkat çekildi. Polat, “Özellikle İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı şiddet politikaları dünya gündemini oluşturmaktadır. İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı şiddet politikası, uluslararası sözleşmelerin ihlali anlamına gelmektedir. Ayrıca İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürürken gıda yardımını da engelleyerek insanların açlıktan ölmesine neden olmaktadır. Özellikle gıda yardımının engellenmesi ve Gazze’ye sürekli olarak gerçekleştirilen saldırılarda birçok çocuk yaşamını yitirmektedir. Bu durum, insan hakları savunucuları açısından kabul edilemez bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ MAHPUSLAR VE HAPİSHANE SORUNLARI

Polat, “1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” diyerek, Türkiye’deki birçok siyasi mahpusun yalnızca düşünceleri sebebiyle hapiste bulunduğunu vurguladı. “Ayrıca hapishanelerde geçmişten bu yana kronik hale gelmiş sorunlardan biri de, hasta mahpusların tahliyeleri önündeki engellerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne yazık ki hasta mahpusların sağlık durumlarını tamamen resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun tıbbın gereklerine aykırı kararlarına bırakmıştır. Bu nedenle de birçok hasta mahpus hapishanede çok zor koşullarda yaşamaya devam etmekte, hatta bazıları hapishanede yaşamını yitirmektedir.” şeklinde konuştu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

LGBTİ+ bireylere yönelik kullanılan nefret dilinin ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Polat, “Eğer barış sürecinin başarıya ulaşması isteniyorsa, insanların düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri ortamların sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle her şeyden önce; hapishanedeki siyasi mahpusların serbest bırakılması, Terörle Mücadele Yasası’nın kaldırılması, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, hasta mahpusların tahliye edilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.