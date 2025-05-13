İnsan Kafatası Çöpten Bulundu, Soruşturma Başlatıldı

İNSAN KAFATASI BULUNMASI

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Apartman görevlisi İsa Kaplan (40), Mavi Bulvar’daki konteynerin yanına gitmek üzere çöpleri dökmek için dışarı çıktı. Çöpler arasında küçükbaş hayvanları beslemek amacıyla bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılmış insan kafatası ile karşılaştı. Şok yaşayan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine bildirdi. İhbarın ardından olay yeri inceleme ekibi, kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kafatasının, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.’nin, evde temizlik yapan eşinin, öğretmen G.I.S. tarafından atıldığının tespit edildiği belirtildi. Dr. G.S.’nin o sırada Van’daki bir seminerde bulunduğu, haberlere ulaştıktan sonra kente döndüğünde emniyete gittiği öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ KAFATASI ALIMI

G.S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci olduğu 1994 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesine giderek bir mezarlık görevlisinden eğitim amaçlı kafatasını aldığı ifade edildi. Kafatasını uzun yıllar evinde sakladığı ancak kime ait olduğunu bilmediği bildirildi. Emniyetteki ifadesinde “Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum” diyen Dr. G.S., adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kafatası üzerinde Adli Tıp Kurumu’nda incelemelerin sürdüğü belirtildi.