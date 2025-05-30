İnsan Kemikleri İstanbul Adli Tıp’a Gönderildi

İNSAN KEMİKLERİ İNCELEME İÇİN GÖNDERİLDİ

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir metruk binada keşfedilen insan kemikleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna incelenmek üzere gönderildi. Erzene Mahallesi 71 Sokak’taki söz konusu metruk bina hakkında yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri kemikleri inceledikten sonra, parçalar detaylı bir inceleme için İstanbul’a sevk edildi.

AĞABEYİNİN ÇALIŞMALARDAN HABERİ VARDI

Metruk binanın ortaklarından Ü.C.K, olayla ilgili bir ifade verdi. Ü.C.K, ortopedi doktoru olan ve 2024’te hayatını kaybeden ağabeyi U.C.K’nin, bu iskeletlerle anatomi dersi için çalışmalar yaptığını hatırladığını aktardı. Bu durum, olayın seyrini etkileyebileceği düşünülüyor.