“İnsan Ve Değer Şurası 2025” Gerçekleşti

İKİ KUTUPTA BULUŞMA

“İnsan ve Değer Şurası 2025”, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde gerçekleştirildi. İnsan ve Değer Hareketi tarafından yapılan açıklamada, şuranın 22-24 Ağustos tarihleri arasında “Değişen Dünya Düzeni ve Ümmet Bilinci” temasıyla düzenlendiği ifade edildi.

ÇEŞİTLİ SUNUMLAR YAPILDI

Şuranın açılış konuşmasını İnsan ve Değer Hareketi Başkanı Zekeriya Şengöz yaptı. Ayrıca, yazarlar Said Ercan, Abdülaziz Kıranşal, Ömer Özkızılcık, Ramazan Kayan, Prof. Dr. Halis Aydemir ve Prof. Dr. Muhittin Ataman, farklı konularda sunum gerçekleştirdi. Şura, sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.