İnsan vücudu anten olarak kullanılabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlar, 6G ile ilgili çalışmalara devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde uzmanlar, 6G’nin verimli şekilde kullanılabilmesi için insan vücudunun anten olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Dünya 5G internet teknolojisini yaygınlaştırmaya çalışırken, bilim insanları 6G’nin altyapısını kurmak için araştırmalar yürütüyor. ABD’deki Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden araştırmacılar, 6G’nin verimli biçimde kullanılabilmesi için insan vücudunun bir nevi anten olarak kullanılabileceği teorisini ortaya attı.

5G teknolojisi, bilgileri kodlamak ve taşımak için radyo dalgalarını kullanıyor. Daha fazla bant genişliğini işleyebilen yüksek radyo dalgaları frekansları sayesinde, selefi 4G’den 10 kata kadar daha fazla bilgi taşıyabiliyor.

6G’nin bunun da üzerine çıkabilmesi için nasıl bir teknolojiyi kullanacağı halen tartışma konusu. Popüler önerilerden birine göre, Görünür Işık İletişimi (VLC) sayesinde daha da yüksek bant genişlikleri elde edilebilir ve daha fazla bilgi iletilebilir.

VLC basitçe bilgilerin radyo dalgaları yerine, saniyede bir milyon kez yanıp sönebilen LED ışıklarla iletilmesi anlamına geliyor.

Bu bu fikrin verimlilik açısından bir sorunu var. Zira söz konusu iletişim yönteminde radyo dalgaları şeklinde çok fazla atık enerji üretiyor.

Bilim insanlarının “RF sinyalleri” adını verdiği bu sızıntı, çevreye karışarak kayboluyor. Diğer bir deyişle boşa gidiyor.

Araştırma ekibine liderlik eden Jie Xiong, “Geleceğin teknolojisine güç vermek için her türlü kaynaktan atık enerji toplayabilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.