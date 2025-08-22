İnsansı Robotlar, Geleceği Şekillendiriyor

İNSANSI ROBOTLARIN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİSİ

İnsansı robotlar, iş dünyasının geleceğini şekillendirmek üzere ön saflarda yer alıyor. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, bu sistemlerin turizmde yeni niş pazarlar yaratma potansiyeline vurgu yaparak, yapay zeka ve insansı robotların uzay turizmini de etkileyebileceğini belirtiyor. Morgan Stanley’in yaptığı araştırmaya göre, 2050 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşacak olan insansı robot pazarının yüzde 90’ının endüstriyel amaçlarla kullanılacağı öngörülüyor.

YAPAY ZEKANIN OTELCİLİKTEKİ ROLÜ

Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, “Yapay zeka yalnızca otelcilik operasyonlarını hızlandıran bir unsur değil, aynı zamanda tüketici davranışlarını yeniden biçimlendiren bir değişken olarak değerlendiriliyor” diyor. Bu durum, hizmet sunumunun otomasyona ek olarak kişiselleştirilmiş değer yaratımına dayandığını kanıtlıyor. Turizm sektörü de dijital dönüşüm çağında, yapay zeka teknolojileriyle büyük bir sıçrama yapıyor. Uygulanan robotik hizmetler ve yapay zeka destekli otelcilik sistemleri, müşteri deneyimlerini dönüştürüyor ve sektörel verimliliği artırıyor. Bu durum, bir teknoloji yatırımı olmanın ötesinde, stratejik bir rekabet avantajı sağlıyor.

Tarakçı, “Turizmde yapay zeka uygulamalarına dair ilk örneklerden biri Japonya’daki bir otelde görüldü. 2015’te açılan dünyanın ilk ‘robot oteli’nde resepsiyon hizmetleri ve oda temizliği dahil birçok görev robotlar tarafından gerçekleştiriliyor” diyor. Böylece, hem personel yükü azalıyor hem de misafir memnuniyeti artıyor. ABD’de ise “Relay” adındaki robot, birçok otelde oda servisi görevini üstleniyor. Yiyecek, içecek ve çeşitli hizmetleri misafirlere ulaştırarak otelin marka imajına katkıda bulunuyor.

UZAY TURİZMİNDE YAPAY ZEKANIN GÜCÜ

Tarakçı, yapay zeka uygulamalarının “hatasız ve hızlı karar verebilen” sistemler olması sayesinde hizmet kalitesini artırdığını vurguluyor. “İnsansı robotlar, otel işletmelerinde maliyetleri azaltıyor, müşteri deneyimini kişiselleştiriyor ve yönetimsel esneklik sağlıyor” diyor. Ancak, yapay zeka uygulamalarının bazı riskleri de mevcut. Tarakçı, bu sistemlerin teknik arızalara açık olduğunu ve insan istihdamını azaltma ihtimali taşıdığını belirtiyor. Ayrıca, robotların insanla kurulan duygusal bağın yerini tutamadığını ve bu durumun hizmetlerde sıcaklık kaybına neden olabileceğini ifade ediyor. “Tüm bu riskler, insansı robotların sektördeki rolünü değiştirmiyor” diyor. Yapay zekanın gelecek tatil destinasyonlarını da belirlediğini vurgulayan Tarakçı, bu teknolojilerin akademik eğitimde yer alması gerektiğinin altını çiziyor.

DOÇ. DR. İNCİ ERDOĞAN TARAKCI’NIN PROFİLİ

Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, Mersin Üniversitesi’nde Turizm Pazarlaması, Dijital Marka Yönetimi ve Stratejik İletişim gibi alanlarda dersler vermekte. ABD’deki Kennesaw State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak da görev yaptı. Daha önce Türkiye’nin köklü üniversitelerinde akademik çalışmalar yürüttü ve Yükseköğretim Kurulu’nda önemli katkılarda bulundu. Kendi teknoloji danışmanlık şirketini kuran Tarakçı, perakende sektöründe yöneticilik deneyimine sahip. Akademik geçmişi 15 yılı aşarken, 100’ün üzerinde bilimsel makalesi ile alanında otorite kabul ediliyor. Bilgi ve deneyimlerini uluslararası kongrelerde paylaşmaya devam ediyor.