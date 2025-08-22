İnsansı Robotlar, Geleceği Şekillendiriyor

İNSANSI ROBOTLAR İŞ DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRİYOR

İnsansı robotlar, iş dünyasının geleceğini belirleyerek ön saflarda yer alıyor. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, bu sistemlerin turizmde niş pazarlar oluşturabileceğini vurguluyor ve yapay zeka ile insansı robotların uzay turizmini de dönüştüreceğini belirtiyor. Morgan Stanley’in araştırmasına göre, 2050 yılına kadar 5 trilyon dolarlık bir pazar yaratması beklenen insansı robotların yüzde 90’ının endüstriyel alanlarda kullanılması öngörülüyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTELCİLİK SİSTEMLERİ

Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, “Yapay zeka yalnızca otelcilik operasyonlarını hızlandıran bir unsur değil, aynı zamanda tüketici davranışlarını yeniden biçimlendiren bir değişken olarak değerlendiriliyor” diyor. Bu durum, hizmet sunumunun otomasyona ek olarak kişiselleştirilmiş değer yaratımına da dayandığını gösteriyor. Turizm sektörü, dijital dönüşüm çağının büyük sıçramasını yapay zeka teknolojileriyle yaşamaya devam ediyor. Dünya genelinde uygulanan robotik hizmetler ve yapay zeka destekli otelcilik sistemleri, müşteri deneyimini dönüştürürken sektörel verimliliği artırıyor. Bu sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet avantajı sağlıyor. Tarakçı, turizmde yapay zeka uygulamalarının ilk örneklerinden biri olan Japonya’daki robot oteline de dikkat çekiyor. 2015 yılında hizmete giren bu tesiste, resepsiyon hizmetlerinden oda temizliğine kadar pek çok görev robotlar tarafından yürütülüyor. Bu sayede hem personel yükü azalıyor hem de misafir memnuniyeti artıyor. ABD’de ise “Relay” adlı robot, oda servisi görevini üstleniyor ve misafirlere ihtiyaçlarını ulaştırarak otelin marka imajını güçlendiriyor.

UZAY TURİZMİNDE YENİ FIRSATLAR

Tarakçı, yapay zeka uygulamalarının hatasız ve hızlı karar verebilen sistemler olduğunu vurgulayarak, bu sistemlerin hizmet kalitesini artırdığını belirtiyor. İnsansı robotlar, otel işletmelerinde maliyetleri azaltıyor, müşteri deneyimini kişiselleştiriyor ve yönetimsel esneklik sağlıyor. Bunun yanı sıra, turizmde niş pazarlar yaratma potansiyeline sahipler. Ancak yapay zeka uygulamalarının bazı riskleri de mevcut. Tarakçı, “Yazılım tabanlı bu sistemler teknik arızalara açık olmalarının yanı sıra, insan istihdamını azaltma riski taşıyor” diyor. İnsanla kurulan duygusal bağın yerini robotların tutamayacağına değinerek, bu durumun hizmet kalitesine olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Ancak tüm bu riskler, insansı robotların sektördeki rolünü olumsuz etkilemeyecek. Yapay zeka, kara ve hava turizmini şekillendirmesinin yanı sıra uzay turizmini de dönüştürebilecek. Tarakçı, bu dönüşümün akademik dünya için büyük bir çağrışım taşıdığını ve öğrencilere bu teknolojilerin ders olarak verilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü bu dönüşümün dışında kalmak, sektör açısından büyük bir kayba yol açabilir.

DOÇ. DR. İNCİ ERDOĞAN TARAKCI HAKKINDA

Mersin Üniversitesi’nde alanındaki öncü çalışmalarıyla dikkat çeken Doç. Dr. İnci Erdoğan Tarakçı, Turizm Pazarlaması, Dijital Marka Yönetimi ve Stratejik İletişim gibi alanlarda dersler veriyor. Kennesaw State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak yürüttüğü araştırmalarla uluslararası alanda öne çıkıyor. Daha önce Türkiye’nin köklü üniversitelerinde görev yaptı ve Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) akademik uzman olarak önemli katkılarda bulundu. Kendi teknoloji danışmanlık şirketini kurarak perakende sektöründe yöneticilik tecrübesi de olan Tarakçı, 15 yılı aşkın akademik geçmişi ve 100’ün üzerinde saygın dergide yayımlanmış bilimsel makalesi ile alanında otorite kabul ediliyor. Bilgi ve deneyimini öncülük ettiği uluslararası kongrelerle küresel akademi dünyasına aktarmaya devam ediyor.