İnsansız Hava Araçları Üretim Talimatı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ZİYARETİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi’ni (UATC) ziyaret etti ve burada çeşitli intihar dronlarının üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Resmi Kuzey Kore basınında yayımlanan haberlere göre, Kim, üretilen dronların performans testini izleyerek, insansız hava araçlarının (İHA) taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ASKERİ REKABETE DİKKAT

Dünyada dronları aktif olarak kullanmaya yönelik askeri rekabetin giderek hızlandığını belirten Kim, “Dünyadaki askeri otoriteler İHA’ların büyük ve küçük çatışmalarda net başarılar elde ettiğini kabul edeceklerdir” dedi. Dron teknolojilerini geliştirmenin askeri açıdan temel bir gereklilik haline geldiğini kaydeden Kim, yetkililere “mümkün olan en kısa zamanda tam ölçekli seri üretime geçme” talimatı verdi.

KUZAY KORE’İN POTANSİYELİ

Kuzey Kore’nin farklı türlerde İHA üretme imkan ve potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kim, bu araçların tehditleri aktif olarak caydırabileceğini ifade etti. Ayrıca, UATC’nin ulusal savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.