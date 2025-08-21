Instagram Çökmüş Mü Sorusu Popülerleşti

INSTAGRAM’IN DURUMU

Kullanıcılar, “Instagram çöktü mü?” sorusunu gündeme getirirken “21 Ağustos Instagram neden açılmıyor?” sorusunu da sıkça aratmaya başladı. Hem mobil hem de masaüstü versiyonuna erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, problemin kaynağını öğrenmek için bilgi arayışına girdi. Peki, Instagram gerçekten çöktü mü?

KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER

Kullanıcılar, Instagram çöktü mü sorusunun yanıtını bulmak için öncelikle kendi bağlantı durumlarına bakmalı. Bugün (21 Ağustos 2025) itibarıyla global ölçekte bir Instagram kesintisi bildirimi yok. Outage Report ve IsDown gibi kaynaklara göre, Instagram’ın aktif bir şekilde çalıştığı görülüyor. Kullanıcı raporları da Instagram’da mevcut bir sorun olmadığını gösteriyor. Eğer Instagram açılmıyorsa, bu çoğunlukla lokal ağ problemleri, uygulama güncelleme eksikliği ya da cihaz kaynaklı sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Android kullanıcıları için önbellek temizleme ve uygulamanın yeniden başlatılması gibi yöntemler bu gibi sorunları çözebiliyor.