Instagram çöktü

Sosyal medya devi Instagram, dün gece saatlerinde dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşadı.

Türkiye’den çok hissedilmese de başta ABD olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde uygulamaya giriş yapmakta sıkıntı yaşandı. Erişim sorunu yaklaşık 2 saat sürdü. Bu sabah saatlerinde Instagram’a erişim normale döndü.

Instagram kullanıcıları güne erişim sorunuyla başladı. Telefondan uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar fotoğraflarına erişim sağlayamadı; diğer yandan Instagram’ın erişim durumunu takip eden Downdetector internet sitesinde de erişim sorununun pek çok ülkede yaşandığı açıkça görüldü.

Ancak işin ilginç yanı Instagram’da yaşanan erişim sorununun bu kez yeni bir hata kodu doğurması oldu. Kullanıcıların pek çoğu ‘5xx server error’ hatası alırken, kullanıcıların artan şikayetlerini dikkate alan Facebook açıklama metni yayınladı. Açıklamasında durumun farkında olduklarının altı çizilirken, sorunun üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Instagram’a erişim sorununun ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD’de hissedildiği görülüyor

Bu sabah saatlerinde ise erişim normale döndü.

HÜRRİYET