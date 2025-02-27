Instagram’da Algoritma Hatası Krizi Patladı

SOSYAL MEDYA DEVİ INSTAGRAM KRİZ İÇİNDE

Sosyal medya platformu Instagram, büyük bir skandalla karşı karşıya! Meta’nın açıkladığı bir algoritma yanlışı, milyonlarca kullanıcının Reels akışında kaos yarattı. Şiddet ve cinsellik temalı videolar, kullanıcıların ekranlarını istila etti. Türkiye’deki kullanıcılar da durumu fark etti ve platformda büyük bir rahatsızlık meydana geldi. Hızla bir özür mesajı yayımladı: “Bazı kullanıcıların görmemesi gereken içerikler Reels’te belirdi, bu hatayı düzelttik. Yaşananlar için üzgünüz!” Sorun ise içerik öneri sisteminin yanlış bir zincir oluşturmasından kaynaklanıyor. Normalde aile fotoğrafları ve eğlenceli videolarla dolu olması gereken Reels, aniden rahatsız edici görüntülerle kaplandı. Türkiye’deki kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, Instagram ekipleri sorunu çözmek için tüm güçleriyle çalıştı. Ancak bu olay, “Algoritma ne kadar kontrol altında?” sorusunu gündeme taşıdı. Kullanıcılar, benzer bir hatanın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını merak ediyor.

DİREKT MESAJDA YENİLİKLER VE BEĞENMEME BUTONU

Instagram, Reels krizinin gölgesinde kalan yeniliklerle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta, direkt mesaj (DM) sistemine eklenen özellikler kullanıcıların beğenisini topladı. 99 farklı dilde anında çeviri yapabilen sistemi, yeni özelliklerle zenginleştirdi; bunlar arasında mesaj zamanlama, grup sohbetlerine QR kodla arkadaş ekleme, birebir müzik paylaşımı ve sohbetlerde mesaj sabitleme bulunuyor. “Bu özellikler ne zaman herkese açılacak?” sorusuna müjde: Önümüzdeki günlerde tam erişim sağlanacak. İletişim, hiç bu kadar kolay olmamıştı! Ancak asıl dikkat çeken haber: Instagram, uzun zamandır beklenen “beğenmeme butonu”nu test ediyor. Adam Mosseri’nin duyurduğu bu özellik, yorumlarla ilgili olacak. Şu an için sınırlı bir kullanıcı grubunda denenen bu buton, beğenilmeyen yorumları gizli bir şekilde sıralamanın altına itiyor. “Herkes ne zaman kullanacak?” sorusu henüz yanıtlanmasa da Mosseri, “Beğenmeme sayacı olmayacak, yalnızca içerik sıralamasını düzelteceğiz.” açıklamasıyla dikkat çekiyor. Bu durumda trol yorumlara karşı bir önlem mi geliyor?

REELS KRİZİ GÖLGESİNDE YENİ BİR INSTAGRAM’IN DOĞUŞU

Reels’te yaşanan bu olumsuz durum, platformun imajını zedelemiş olsa da Instagram yeniliklerine devam ediyor! DM’deki güncellemeler iletişimi dönüştürürken, beğenmeme butonu yorumları daha derli toplu hale getiriyor. Kullanıcılar merak içinde: “Reels’teki kaos sona erdi mi, yoksa yenilikler yine mi tartışma yaratacak?” Türkiye’den birçok kişi Instagram’ın eski halini talep ederken, platformun bu hamlelerinin gelecekte oluşturacağı değişimlerin neler olacağını bekliyor. Algoritma düzeldi, yeni özellikler geliyor… Peki, siz bu yeniliklerle dolu Instagram’a hazır mısınız?