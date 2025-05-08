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İnstagram’da Anneden Tepkiler Geldi

YENİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKİYOR

Sosyal medya platformu Instagram’da dikkat çekmek için yapılan olumsuz davranışlar arasında yeni bir örnek yaşandı. Makyaj videoları çeken bir annenin iki kız çocuğuyla birlikte yaptığı paylaşımlar, izleyicileri rahatsız etti. Kullanıcılar, bu görüntülerin ardından çeşitli eleştirilerde bulundu.

KULLANIMINA TEPKİLER YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, annenin çocuklarını paraya dönüştürme çabasıyla ilgili olarak “Para için çocuklarını kullanıyor, çok yazık” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise “Ya Allah aşkına bu kadından bu çocukları alın sonları hiç iyi değil” sözleriyle durumun kendileri üzerindeki etkisini dile getirdi. Yorumlar, çarpıcı bir eleştiri dalgası oluşturdu.

ÖNEMLİ

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