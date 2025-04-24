İnstaGram’da Reels Videolarını İndirme Özelliği

SOSYAL MEDYA DEVİNDEN YENİLİK

Sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Artık kullanıcılar, beğendikleri Reels videolarını telefonlarının film rulosuna kaydedebiliyor. Bu yenilik, Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından onaylandı ve TikTok’un en popüler özelliklerinden birini Instagram’a kazandırıyor. Güncelleme, şu anda ABD’deki kullanıcılar için aktif durumda ve yalnızca mobil uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Bu durum, Instagram’ı masaüstü üzerinden kullananların bu özelliği kullanabilmesi için biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

REELS VİDEOLARINI İNDİRMEK

Bir Reels videosunu indirmek oldukça basit bir işlem. Kullanıcılar, videonun üzerindeki “Paylaş” simgesine dokunarak ardından “İndir” seçeneğine tıklayabiliyor. Bu işlem sonrası video, anında telefonun galerisine kaydediliyor ancak bazı kritik noktalar bulunuyor. Öncelikle, indirme özelliği yalnızca herkese açık hesaplardan paylaşılan Reels videoları için geçerli. Ayrıca, içerik sahipleri istedikleri takdirde, kendi paylaşımlarının indirilmesini engelleyebiliyor.

İNDİRİLEN VİDEOLARDAKİ DETAYLAR

İndirilmiş tüm Reels videoları, üzerinde Instagram logosu ve videoyu orijinal olarak paylaşan hesabın adını içeren bir filigran barındırıyor. Bu, TikTok’un bilinen filigran uygulamasına benzer bir özellik taşıyor. TikTok videolarının platform dışına kolayca kaydedilip paylaşılabilmesi, genellikle onların daha geniş kitlelere ulaşarak viral hale gelmesine olanak tanıyor. Instagram’ın Reels indirme özelliğini filigranla sunarak benzer bir etki oluşturmayı hedeflediği düşünülüyor.