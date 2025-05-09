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İnstagram’da Rezil Olan Bir Anne

REZİLİKLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Sosyal medya platformu Instagram’da popüler olma çabası içinde yapılan rezil durumlara bir yenisi daha eklendi. İki kız çocuğuyla sık sık makyaj videoları paylaşan bir anneye tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, bu görüntüleri gördükten sonra “Para için çocuklarını kullanıyor, çok yazık” ve “Ya Allah aşkına bu kadından bu çocukları alın sonları hiç iyi değil” gibi eleştirilerde bulundu.

KULLANICI YORUMLARI TEPKİYİ GÖSTERİYOR

Yapılan yorumlar, bu durumun toplumda nasıl bir rahatsızlık yarattığını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, çocukların bu tür içeriklerde kullanılmasının etik olmadığını ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Bu olay, sosyal medyada ebeveynlerin çocukları üzerinde nasıl etkiler yarattığına dair önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.

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