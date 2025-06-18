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İnstagram Erişim Sorunları Süregeldi

Günümüzde birçok kişi, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip ediyor. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları yaşanabiliyor. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk çekebiliyor, güncellemeleri göremiyor veya paylaşımlarını yapamıyorlar. Peki, Instagram çökmüş mü? Instagram neden açılmıyor? 18 Haziran Çarşamba günü Instagram’da bir sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde.

ERİŞİM SORUNLARI VE KAYNAK ARAŞTIRMASI

Instagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, bu sorunun çözümünü arıyor. Instagram tarafından henüz bir resmi açıklama yapılmazken vatandaşlar, sorunun kaynağını merak ediyor. Instagram’a giriş yapamamanız, kendi internet ağınızdaki sorunlardan kaynaklanabildiği gibi, genel bir teknik sorun da olabiliyor.

18 HAZİRAN TARİHİNDE DURUM NASIL?

Raporlara bakıldığında, 18 Haziran Çarşamba tarihinde Instagram’da herhangi bir sorun görünmüyor. Kullanıcıların yaşadığı sorunlar, çoğunlukla bireysel yönlerden ya da yerel internet bağlantısı üzerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, kullanıcıların kendi bağlantı durumlarını kontrol etmeleri faydalı olabilir.

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İstanbul’da Elektrik Kesintisi Olacak

İstanbul'da 18 Haziran'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyu elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti detayları açıklandı.
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 18 Haziran'da elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti gün boyunca devam edecek; detaylar ve bitiş saati merak ediliyor.

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