“Instagram Erişim Sorunu Mu?”

INSTAGRAM’DAKİ ERİŞİM SORUNLARI

“Instagram çöktü mü?” ve “12 Eylül Instagram neden açılmıyor?” soruları, Google’da sıkça araştırılan konular haline geldi. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlarda yaşanan erişim problemlerinin arkasındaki nedenleri araştırıyor. Konuyla ilgili gelişmeler, haberimizin devamında yer alıyor. Dünya genelinde uygulama izleme servisleri, 12 Eylül 2025’te Instagram sunucularında büyük bir kesinti yaşanmadığını duyurdu. Daha önce, özellikle 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde kısa süreli erişim sorunları rapor edilmişti ancak 12 Eylül’de benzer bir yaygın problem tespit edilmedi.

KULLANICILARIN YORUMLARI VE TEKNİK SORUNLAR

Instagram, milyonlarca kullanıcının içerik paylaştığı, bilgi aldığı ve sosyal etkileşimlerde bulunduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklar, kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasını ve içerik paylaşmasını zorlaştırıyor. 12 Eylül Cuma günü de benzer bir erişim problemi yaşandığı düşünülüyor ve bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Instagram’daki erişim sorunları sonrası birçok kullanıcı, platforma neden giriş yapamadığını sorguluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanabileceği veya daha geniş çaplı teknik bir problemin olabileceği değerlendiriliyor. Ancak mevcut verilere ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, 12 Eylül Cuma itibarıyla genel bir sistem arızası tespit edilmedi.