Instagram Erişim Sorunu Yaşadı Mı?

SON DÖNEMDE YAŞANAN INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI

“Instagram çöktü mü?” ve “29 Ağustos Instagram neden açılmıyor?” gibi sorular, Google’da en fazla aranan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü uygulamalarında erişim sorunları yaşadıklarını belirtiyor ve problemin kaynağını öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda daha fazla bilgi, haberin ilerleyen kısımlarında bulunuyor.

BÜYÜK KESİNTİ YAŞANMIYOR

Dünya genelindeki uygulama izleme platformları, 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Instagram sunucularında büyük bir kesinti olmadığını duyurdu. Daha önce 14 ve 20 Temmuz tarihlerinde kısa süreli erişim sorunları bildirilmiş olsa da, bu tarihte herhangi bir yaygın arıza kaydedilmedi. Instagram, birçok kişinin gündem takibi yaptığı, içerik paylaştığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu önemli bir platform haline geldi. Ancak zaman zaman yaşanan teknik sorunlar, kullanıcıların uygulamaya erişimlerini zorlaştırabiliyor.

KULLANICI GERİ BİLDİRİMİ VE RESMİ AÇIKLAMA YOK

29 Ağustos Cuma günü benzer bir erişim sorunu yaşandığı tahmin ediliyor ve bu sorunun nedenleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Kullanıcılar, Instagram’a neden giriş yapamadıklarını araştırıyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sorun, bazı kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanabileceği gibi daha kapsamlı bir teknik arızadan da kaynaklanabiliyor. Ancak mevcut veriler incelendiğinde, 29 Ağustos itibarıyla Instagram’da genel bir sistemsel sorun tespit edilmemiştir.