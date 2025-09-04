Instagram’ın “Yakın Arkadaşlar” Listesi, WhatsApp’a Geliyor

YENİ ÖZELLİK TESTTE

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşımlarını daha güvenli ve özel kılmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışma yapıyor. Şirketin beta sürümünde yer alan bilgilere göre, Instagram’da uzun zamandır mevcut olan “Yakın Arkadaşlar” listesi, WhatsApp’a da entegre edilecek. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, durumsal güncellemelerini yalnızca belirledikleri kişilerle paylaşma imkanı bulacak.

GİZLİ YÖNETİM

Kullanıcılara sunulacak olan bu liste, tamamen gizlilik ayarları üzerinden yönetilecek. Durum paylaşımları, özel bir renkle işaretlenerek yalnızca yakın arkadaşlara ayrıldığı açıkça görülebilecek. Listeye kişi ekleme veya çıkarma işlemleri ise gizli bir biçimde gerçekleştirilecek; bu işlemlerden dolayı karşı taraf herhangi bir bildirim almayacak.

GÜVENLİ PAYLAŞIM

Tüm durum güncellemeleri, WhatsApp’ın diğer içeriklerinde olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat içinde otomatik olarak silinecek. Yapılan bu yenilikle birlikte WhatsApp kullanıcıları, Instagram gibi daha özel ve samimi içerikleri güvenli bir biçimde paylaşma imkanı elde edecek. Yeni özellik, hem gizlilik hem de kullanıcı deneyimi açısından dikkate değer bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.