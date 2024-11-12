İnstagram Sorunları Hakkında Bilgilendirme İNSTAGRAM’DA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Uygulamanın açılmadığı, beyaz ekran sorunlarıyla karşılaşıldığı ve içeriklerin yüklenmediği şikayetleri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Kullanıcılar, “İnstagram çöktü mü?” sorusunu sormakla kalmıyor, 12 Kasım’da Instagram’da bir sorun olup olmadığını da araştırıyor. Özellikle ana sayfanın yenilenmemesi ve hikayelerin açılmaması, kullanıcılar arasında uygulamanın çöktüğüne dair endişeleri artırıyor. Henüz Instagram’dan resmi bir açıklama gelmiş değil; ancak sorun dünya genelinde birçok kullanıcıyı etkiliyor gibi görünüyor.

İNSTAGRAM’DA SORUN MU VAR?

Dünya genelinde en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da, Downdetector’e göre herhangi bir sorun tespit edilmedi. Yani 12 Kasım’da Instagram’da sorun yaşayan kullanıcılar, bu sıkıntıların cihaz veya internet bağlantısından kaynaklanabileceğini düşünmelidir.

BUGÜN NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün bazı sosyal medya uygulamalarında yavaşlama ve DM sorunları yaşandığı belirtildi. Milyonlarca kullanıcı bu konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Downdetector’deki verilere göre bugün Instagram’da herhangi bir çökme, beyaz ekran ya da sunucu hatası yaşanmamış durumda.