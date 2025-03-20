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Instagram ve Diğer Platformlara Erişim Sorunları

ERİŞİM SORUNLARI YAYGINLAŞIYOR

Erişim problemleri, Instagram’la birlikte Twitter (X), Facebook, YouTube, TikTok, Telegram ve WhatsApp gibi diğer sosyal medya platformlarında da ortaya çıkıyor. Kullanıcılar, bu platformlara girişte çeşitli zorluklar yaşıyor. Vatandaşlar ise bu sosyal medya platformlarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, Instagram ne zaman normale dönecek? 20 Mart’ta Instagram üzerindeki erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte tüm detaylar…

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM HİÇ OLMADI

19 Mart 2025 tarihinde, Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim problemleri başlamış durumda. Kullanıcılar, özellikle Instagram’da “akış yenilenemiyor” hatasıyla karşılaştı ve platforma giriş yapamadı. Aynı zamanda Twitter (X), Facebook, YouTube, TikTok, Telegram ve WhatsApp gibi diğer platformlarda da benzer erişim sıkıntıları rapor edildi.

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