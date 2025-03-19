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Instagram ve X Platformlarına Erişim Sorunu

İNSTAGRAM’DA AKSAMA SORUNLARI

Sabah saat 06.00 itibarıyla, Instagram üzerinde akış yenileme, profil yükleme ve hikâye paylaşımı gibi temel işlevlerde kesintiler ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu aksaklıklar dolayısıyla “Instagram neden açılmıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Instagram’a erişim sorunu yaşayan insanlar, platformun çökmüş olup olmadığı veya erişim engelinin mevcut olup olmadığını sorgulamaya başladı.

EĞER EĞER İNGİLİZCE GERİ BİLDİRİMLER YAPILDI

Kullanıcılar Instagram’a erişimde yaşanan bu sorunlar nedeniyle yaşadıkları durum hakkında çeşitli bilgi arayışlarına girdi. Aynı zamanda, “Peki, Instagram çöktü mü?” ve “Instagram’a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi?” soruları da merak konusu oldu. Kullanıcıların deneyimlediği problemler, Instagram ile X platformlarına erişim engeli getirildiği yönünde iddiaları gündeme getirdi.

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