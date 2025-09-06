İnsuyu Mağarası’nda Festivaller Düzenlendi

İNSUYU MAĞARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası’nda bir Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Bu etkinlik Burdur Valiliği tarafından, İnsuyu Mağarası etkinlik alanında gerçekleştirildi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, festival kapsamında yöresel ürün stantlarını ziyaret etti ve üreticilerle sohbet etti. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Aziziye Folklör ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.

GEÇMİŞİN HAFIZASI VE GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI

Vali Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1978 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen İnsuyu kültür ve sanat etkinliklerinin tekrar hayata geçirildiğini belirtti. İnsuyu’nun toplum hafızasında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bilgihan, “Bu yeri ve bu hafızayı canlandırmak ve bu nostaljiyi tekrar yaşatmak istedik. O nostaljinin gereği olarak da bugün aslında İnsuyu’nda yörenin ürettiği bütün ürünleri görebilirsiniz. Geçmişe bir yolculuk yapmak, geçmişten bugüne de bu kültürü taşımak bizim açımızdan son derece önemli.” şeklinde konuştu. Burdur’un kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek istediklerini de ekledi.

FESTİVALDE BÜYÜK COŞKU

Festivale Isparta’dan gelen Aydın Ayvaz, etkinliği çok beğendiğini belirterek, İnsuyu Mağarası’nın görülmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı. Festivalde yerel sanatçılar türküler söyledi ve Faik Öztürk, Safiye Soyman ile Bedia Akartürk gibi isimler sahne aldı. Yaklaşık 9 bin katılımcı, şarkı ve türkülere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.