Intel Monsters Reloaded 2024 İçin Geri Sayım Başladı!

ESPOR DÜNYASINI BİR ARAYA GETİREN BİR TURNUVA

Monster Notebook’un düzenlediği Intel Monsters Reloaded 2024, bu yıl beşinci defa oyun dünyasını bir araya getiriyor. Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Körfez Arap Ülkeleri’nde gerçekleştirilen bu turnuva, uluslararası düzeyde VALORANT ve Counter Strike 2 oyunlarıyla hem amatör hem de profesyonel espor takımlarının kıyasıya rekabetine sahne olacak. Toplam 50.000 dolarlık ödül havuzu, katılımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

REKOR KATILIM İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Intel Monsters Reloaded 2024, bu yıl rekor bir katılım sağladı. 720 takım ve toplamda 3.900 espor oyuncusu, en iyisi olmak için mücadele ediyor. Geniş katılım, turnuvanın ne denli büyük bir ilgi gördüğünü ve espor dünyasındaki yerini bir kez daha gösteriyor. Bu etkinlik, hem yerel hem de uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör takımlar için unutulmaz bir deneyim oluşturacak.

PRESTİJLİ TAKIMLARIN SAVAŞI

Dünyanın en prestijli VALORANT takımlarından Team Liquid, BBL Esports ve GIANTX, Intel Monsters Reloaded 2024’te sahne alacak. Bu üç ikonik takımın katılımı, etkinliğin rekabet seviyesini zirveye taşıyacak ve izleyicilere unutulmaz anlar sunacak. Team Liquid, Avrupa sıralamasında ilk 5’te ve dünya sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. BBL Esports, 2021 VCT Türkiye elemelerindeki başarısıyla Avrupa’nın en iyi 10 takımı arasına girmişken, GIANTX ise yeni bir güç olarak dikkat çekiyor. Tüm bu takımlar, Avrupa sahnesinde daha güçlü bir konum elde etme amacıyla kıyasıya mücadele edecek.

BÜYÜK FİNAL İÇİN HAZIRLIKLAR

ESA Espor Arena, İstanbul’un en donanımlı espor arenalarından biri olarak katılımcılara üstün bir seyir deneyimi sunuyor. Intel Monsters Reloaded 2024 espor turnuvası, Intel, Micron ve XBOX Game Pass gibi güçlü sponsorların destekleriyle daha da zenginleşecek. Ziyaretçileri bekleyen çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

CANLI YAYINLA HEYECAN DOLU ANLAR

Turnuvanın ana etkinliği, playoff ve büyük final karşılaşmaları Monster Notebook ve Tulpar Notebook’un Twitch ve YouTube kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın canlı yayın programını takip etmek ve heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için Monster Notebook ve Intel Monsters Reloaded sosyal medya hesaplarını izlemeyi unutmayın!

GEÇMİŞ YILLARIN BAŞARILARI

Intel Monsters Reloaded, bugüne kadar toplamda 115.000 dolar ödül dağıttı. Geçen yıl düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2023 turnuvasına yaklaşık 3.000 espor oyuncusu katıldı ve takımlara 40.000 dolarlık ödül verildi. Turnuvanın finali, Grand Pera’da pek çok oyun tutkunu ile beraber gerçekleştirildi ve sosyal medya üzerinden dünya genelinde canlı yayınlandı.