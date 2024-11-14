“Intel Monsters Reloaded 2024 Turnuvası Yaklaşıyor!”

İNTEL MONSTERS RELOADED 2024, ESPOR DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Monster Notebook’un düzenlediği Intel Monsters Reloaded 2024, beşinci kez oyunseverleri bir araya getiriyor. Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Körfez Arap Ülkeleri’nde gerçekleştirilecek bu turnuva, uluslararası düzeyde VALORANT ve Counter Strike 2 oyunlarıyla hem amatör hem de profesyonel espor takımlarına kıyasıya rekabet imkanı sunacak. Turnuva, toplam 50.000 dolarlık ödül havuzu ile oyuncuları bekliyor.

REKOR KATILIMLA HEYECAN YARATILIYOR

Intel Monsters Reloaded 2024, rekor bir katılımla dikkat çekiyor. 720 takım ve toplam 3.900 espor oyuncusunun katıldığı bu büyük organizasyon, turnuvanın ne kadar ilgi gördüğünü ve espor dünyasındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör takımların katılımı, bu etkinliği unutulmaz bir deneyim haline getiriyor.

EFSANE TAKIMLAR REKABETTE YER ALIYOR

Dünyanın tanınmış VALORANT takımlarından Team Liquid, BBL Esports ve GIANTX, Intel Monsters Reloaded 2024’te yer alacak. Bu prestijli takımların katılımı, etkinliğin rekabet seviyesini artıracak ve izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak. Team Liquid, uluslararası arenada birçok başarıya imza atmışken, BBL Esports, 2021 VCT Türkiye elemeleri ile Avrupa’nın önde gelen takımları arasına girmiştir. GIANTX ise, yeni oluşumuyla dikkat çekiyor; güçlü oyun stratejileri ve yetenekli kadrosu ile rakipleriyle zorlu mücadeleler veriyor.

ESA ESPOR ARENA’DA BÜYÜK FİNAL COŞKUSU

İstanbul’daki ESA Espor Arena, Intel Monsters Reloaded 2024 espor turnuvasında oyun severlere eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor. Intel, Micron ve XBOX Game Pass gibi sponsorların desteği, etkinliği daha da zenginleştiriyor. Ziyaretçilerin beklediği heyecan dolu etkinliklerle turnuvanın tadı çıkarılacak.

CANLI YAYINDA REKABETİ İZLEYİN

Intel Monsters Reloaded 2024’ün ana etkinlik, playoff ve büyük final karşılaşmaları Monster Notebook ve Tulpar Notebook’un Twitch ve YouTube kanallarında canlı yayınlanacak. Turnuvadan haberdar olmak için Monster Notebook ve Intel Monsters Reloaded sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın!

TARİHİ ÖDÜLLER DAĞITILIYOR

Intel Monsters Reloaded espor turnuvası, Monster Notebook ve Intel iş birliğiyle toplamda 115.000 dolarlık ödül dağıttı. Geçen yılki turnuvada 3.000’e yakın espor oyuncusu mücadele etti ve 40.000 dolarlık ödüller sahiplerini buldu. Final, Grand Pera’da yüzlerce oyun tutkunun katılımıyla gerçekleşti ve tüm dünyaya sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.