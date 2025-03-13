Inter, Arda Güler Transferine İlgi Duyuyor

TRANSFER GÜNDEMİNDE ARDA GÜLER

Real Madrid’de yeterli süreyi bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili transfer söylentileri yeniden gündeme geldi. Bu seferki iddia İtalya’dan geldi. İtalyan basınından Tuttosport’ta yayımlanan habere göre; milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun oynadığı Inter, Arda Güler ile ilgileniyor. Haberde, İtalyan kulübünün yaz transfer döneminde Real Madrid ile yakın ilişkiler kurmasının gerektiğine vurgu yapıldı. Arda’nın ise Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen’den teklifler almasına rağmen İtalya’ya gitmeyi daha çok istediği belirtildi.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

İspanyol kulübünün, Arda Güler’in transferine onay verebileceği; ancak milli futbolcuyu elinde tutmak istediği ve bu nedenle Arda’nın kiralık olarak ya da geri alım maddesi içeren bir anlaşma ile transferini sağlama ihtimali olduğu dile getirildi. Inter, Arda Güler için Hakan Çalhanoğlu’nun önemli bir referans olabileceğini ve genç futbolcunun takım ve İtalya’ya uyum sürecinin daha kolay olacağını düşünüyor.

PERFORMANS VE DEĞER

Bu sezon Real Madrid forması ile 29 maça çıkan Arda Güler, toplamda 1081 dakika sahada kalırken 3 gol ve 5 asist yaparak dikkat çekti. 20 yaşındaki milli yıldızın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Arda Güler’in, Real Madrid ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.