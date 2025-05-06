İnter Barcelona Maçı 0-0 Devam Ediyor

CANLI MAÇ ANLATIMI

Inter Barcelona maçı için heyecan sürüyor. 0-0’lık eşitlik hâlâ devam ediyor. Maçla ilgili detayları ve canlı skoru takip edebilirsiniz. Tarafların performansları dikkat çekiyor ve her an değişebilecek bir maç izlenimi veriyor.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Inter Barcelona karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Mücadele Milano’daki ünlü Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Taraftarlar, iki ekip arasındaki bu çekişmeli maçı TRT 1 kanalından canlı olarak izleyebiliyor. Maçın sonucu merakla bekleniyor.