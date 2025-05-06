Haberler

İnter Barcelona Maçı 0-0 Devam Ediyor

CANLI MAÇ ANLATIMI

Inter Barcelona maçı için heyecan sürüyor. 0-0’lık eşitlik hâlâ devam ediyor. Maçla ilgili detayları ve canlı skoru takip edebilirsiniz. Tarafların performansları dikkat çekiyor ve her an değişebilecek bir maç izlenimi veriyor.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Inter Barcelona karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Mücadele Milano’daki ünlü Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Taraftarlar, iki ekip arasındaki bu çekişmeli maçı TRT 1 kanalından canlı olarak izleyebiliyor. Maçın sonucu merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Gözaltında

ABD'de Filistin yanlısı eylemleri nedeniyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün davasında İkinci Temyiz Dairesi henüz bir karar vermedi.
Haberler

Kadıköy’de Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında tek başına yaşayan bir kişi yaşamını yitirdi. Yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.