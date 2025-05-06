İnter, Barcelona’yı 4-3 yendi

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK YARIDAKİ GOLLAR

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona ile karşılaştı. İlk karşılaşma 3-3 sonuçlanırken, bu kez Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan mücadelede Inter, uzatmalar sonucunda rakibini 4-3 mağlup etti. Mücadelede Inter, 21. dakikada Lautaro Martinez’in attığı golle öne geçti. İlk yarıda sahada üstün bir oyun sergileyen Inter, 44. dakikada penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, 45+1’de skoru 2-0’a getirerek devreyi bu skorla kapattı. Barcelona, ilk yarıda kayda değer bir performans sergileyemedi.

İKİNCİ YARIDA BARCELONA’NIN GÖLLERİ VE KONTROLÜ

İkinci yarıda Barcelona, oyundaki hakimiyetini ele almaya başladı. 54. dakikada Eric Garcia’nın attığı golle farkı 1’e indiren Katalan ekibi, 60. dakikada Daniel Olmo’nun golüyle durumu eşitledi. Son dakikalarda Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Raphinha sahne aldı. 87. dakikada hızlı bir atakta Raphinha’nın kaleci Sommer’den dönen şutunu tamamlayarak, topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Inter için büyük bir şok yarattı. Ancak Inter, uzatma dakikalarında baskısını artırarak, 90+3’te önemli bir gol buldu.

UZATMA DAKİKALARINDA GOLLER VE FİNALİSTİN BELİRLENMESİ

Uzatmalara giden maçta, sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında bulunan Francesco Acerbi, düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırarak skoru 3-3 yaptı ve maçı uzatmalara taşıdı. Bu gol, Acerbi için kariyerindeki ilk Avrupa golü oldu. İlk uzatma devresinde, 99. dakikada Inter tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, ceza sahasına giren Taremi, Davide Frattesi’yi gördü. Frattesi, köşeye attığı şık vuruşla takımını 4-3 öne geçirdi. İkinci uzatma devresinde Barcelona’nın tüm çabalarına rağmen Inter kaleci Sommer’i geçemedi ve karşılaşma 4-3 Inter’in galibiyetiyle sona erdi.

INTER FİNALDE

Bu sonucun ardından Inter, iki maçta toplamda 7-6’lık bir skor elde ederek, finale yükselen ilk takım oldu. Inter’in finaldeki rakibi belli olmayacak, zira Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak maçı bekleyecek.