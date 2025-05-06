İnter, Barcelona’yı 4-3 yendi

BARCELONA’YA KARŞI TAHİLLER YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, normal süresi 3-3 biten maçta İtalya’nın Inter takımı, İspanyol Barcelona’yı uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek finale adını yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en üst turnuvasının yarı final rövanş karşılaşması, Inter’in ev sahipliğindeki Giuseppe Meazza Stadı’nda gerçekleşti. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın yönettiği maçta, Inter, Lautaro Martinez’in 21. dakikada attığı golle öne geçti.

PENALTILAR VE GOLLER DİZİSİ

Karşılaşmanın 44. dakikasında Barcelonalı Pau Cubarsi’nin Martinez’e yaptığı faul sonrası hakem Marciniak, VAR izlemeleri ardından penaltı kararı verdi. 45+1. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek ilk yarının skorunu 2-0 yaptı. 52. dakikada, Inter’in Francesco Acerbi ile bulduğu kafa golü, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Barcelona ise maçta baskısını artırarak, 54. dakikada Eric Garcia’nın golüyle farkı 1’e indirdi. Dani Olmo’nun 60. dakikada attığı kafa golü ile eşitliği sağladı: 2-2.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 87. dakikada Raphinha’nın golüyle öne geçti: 3-2. Fakat 90+3. dakikada Francesco Acerbi’nin üçüncü golü ile Inter, maçı uzatmalara taşımayı başardı. İlk uzatma devresinde, Davide Frattesi, 99. dakikada attığı golle Inter’i 4-3 öne geçirdi. Kalan sürede başka bir gol sesi çıkmadı ve böylece Inter, “Devler Ligi”nde finalde mücadele etmeye hak kazandı. Inter, finalde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak olan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.