Inter, Barcelona’yı 4-3 yendi

İNTER, FİNALE YÜKSELEREK BÜYÜK BİR BAŞARI GÖSTERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, Inter, normal süresi 3-3 biten mücadelede Barcelona’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. İtalyan futbol takımında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu bir gol atmayı başardı. Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en prestijli organizasyonunda, Inter yarı finalin ikinci maçında Barcelona’yı ağırladı. San Siro’da oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı.

İLK GOL INTER’DEN GELDİ

Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede Inter, 21. dakikada hücum baskısıyla ilk golü buldu. Federico Dimarco’nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dumfries, düzgün bir şekilde Lautaro Martinez’e pas verdi. Arjantinli golcü de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Savunmada etkili olan mavi-siyahlılar, hızlı gelişen atakta Lautaro Martinez’in ceza sahasında düşmesiyle penaltı kazandı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası pozisyonu izleyen Marciniak, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

BARCELONA’UN GOLLERE CEVABI GECİKMEDİ

İlk yarısı 2-0 sona eren maçta Barcelona, 54. dakikada Eric Garcia ile farkı 1’e indirdi. Bu golün ardından İspanyol ekibi ardı ardına fırsatlar yakaladı ve 60. dakikada Dani Olmo’nun kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Barcelona, 87. dakikada geri dönüşe imza atarak 3-2 öne geçti. Brezilyalı futbolcu Raphinha’nın sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği sert şut fileleri havalandırdı. Ev sahibi Inter, 90+3. dakikada Dumfries’in kale önüne yerden yaptığı ortada Acerbi’nin tek dokunuşuyla beraberliği sağladı.

UZATMALARA GİDEN MÜSABAKADA İNTER ÖNE GEÇTİ

Uzatmalara giden karşılaşmada Inter, 99. dakikada Frattesi’nin attığı golle yeniden öne geçti. İspanyol ekibi kalan dakikalarda Yamal ve Lewandowski ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Son düdükle birlikte Inter, adını finale yazdırdı. Teknik direktör Simone Inzaghi ve öğrencileri, 2023’te İstanbul’da oynanan finalin ardından bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir başarı göstererek finale kalmayı başardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada yerini Zielinski’ye bıraktı. Yarı finalde bir diğer eşleşme olan Paris Saint-Germain ile Arsenal, TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Devler Ligi’ndeki final karşılaşması ise 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleştirilecek.