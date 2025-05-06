İnter, Barcelona’yı Yendi, Finale Çıktı

UCL YARI FİNALLERİ: INTER-BARCELONA MAÇININ DETAYLARI

GÜÇLÜ MÜCADELE Giuseppe Meazza Stadyumu’nda İtalya’nın Serie A ekibi Inter, İspanya’nın La Liga temsilcisi Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın yönettiği maçta, yardımcılığını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi. Ev sahibi Inter, maça Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram ile başladı. Konuk takım Barcelona ise Wojciech Szczesny, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha ve Ferran Torres ile sahada yer aldı.

İLK YARI GOLLERİ

Karşılaşmanın ilk dakikaları her iki takımın karşılıklı atakları ile geçerken, 21’inci dakikada Inter öne geçti. Federico Dimarco’nun pasında Denzel Dumfries, Lautaro Martinez’i gördü ve onun vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0. Golden sonra Barcelona, atakları arttırarak eşitliği sağlamak istedi ama bunda başarılı olamadı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, Inter’de Lautaro Martinez ceza sahasında Pau Cubarsi’nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 45+1’inci dakikada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 2-0 sonuçlandı.

İKİNCİ YARI DEĞİŞİMİ

İkinci yarıda her iki takım da aynı 11 ile sahaya çıktı. 54’üncü dakikada Barcelona, Eric Garcia’nın golü ile farkı 1’e indirdi: 2-1. Barcelona, 60’ıncı dakikada Dani Olmo’nun kafa golüyle durumu eşitledi: 2-2. Golden sonra oyun hakimiyeti tamamen Barcelona’ya geçti ve Inter, ilk yarıya göre etkisiz kaldı. Maçın son bölümlerine doğru, 87. dakikada Pedri’nin pasında Raphinha, iki atak deneyerek üçüncü golü buldu: 2-3. Ancak Inter, 93. dakikada Francesco Acerbi ile eşitliği sağladı: 3-3.

UZATMA DEVRESİNDE GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Karşılaşma uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde Inter, 99. dakikada Davide Frattesi’nin golü ile yeniden öne geçti: 4-3. İkinci uzatma devresinde Barcelona, beraberlik fırsatlarını değerlendiremedi. Diğer türlü gol olmaması sonrası Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, 79 dakika boyunca takımında mücadele etti ve ikinci golü kaydeden isim oldu.

INTER’İN TARİHİ BAŞARISI

Uzatmalarda Barcelona’yı eleyerek finale çıkan Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki 7’nci finaline yükselmiş oldu. Geçmişte 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İtalyan kulübü, 3 kez de kupayı kaybetti. Daha önceki başarılarını 1963-1964 ve 1964-1965 yıllarında elde eden Inter, 2009-2010 yılında da Bayern Münih’i yenerek kupayı kazanmıştı.