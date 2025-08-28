Haberler

İnter Başkanı M, Hakan’ı övdü

MAROTTA’DAN HAKAN ÇALHANOĞLU’NA ÖVGÜ

INTER Başkanı Giuseppe Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkında önemli ifadelerde bulundu. Marotta, “Hakan bizim için bugüne kadar çok değerli bir oyuncuydu. Şu anda da öyle. Umarım uzun yıllar Inter forması giymeye devam eder” şeklinde konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında TRT Spor’a verdiği röportajda, Hakan’ın kalitesini ve takıma katkılarını yüksek sesle dile getirdi.

YANLIŞ ANLAŞILMALAR VE DÜZENLEMELER

Başkan Marotta, daha önceki açıklamalarında yaşanan yanlış anlamalara da değindi. Hakan Çalhanoğlu’nun yanı sıra, İran asıllı futbolcu Taremi’ye yönelik bir ifade kullandığını belirtti. Marotta, “Hakan bizim için bugüne kadar çok değerli bir oyuncuydu. Şu anda da öyle. Umarım uzun yıllar Inter forması giymeye devam eder” ifadesiyle, Hakan’ın bireysel yeteneklerinin yanı sıra takım dinamikleri üzerindeki etkisini de vurguladı. Bu açıklamalar sonrasında söz konusu yanlış anlamanın düzeltildiğini ifade etti.

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

