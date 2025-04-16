İnter Bayern Münih 0-0 Eşitlikte

İnter Bayern Münih maçı hakkında son durum bilgi veriliyor. Maçta şu an için skor 0-0 olarak devam ediyor. Taraftarlar, maçın canlı anlatımını takip ediyor ve skoru öğrenmeye çalışıyor.

MAÇIN CANLI YAYINI

İnter Bayern Münih karşılaşması TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin, platforma üye olmaları gerekiyor.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

İnter Bayern Münih maçı, bu akşam saat 22:00’de Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olarak öne çıkıyor.