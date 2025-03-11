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Inter Feyenoord Maç Skoru ve Detaylar

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MAÇ SKORU VE DURUMU

Inter ile Feyenoord maçı, şu an 1-0’lık Inter üstünlüğüyle devam ediyor. Canlı maç anlatımı ve güncel skoru takip edenler için detaylar haberimizde mevcut.

CANLI İZLEME İMKANI

Inter Feyenoord maçını Tabii Spor platformundan canlı olarak izlemek mümkün. Ancak, bu maçı izleyebilmeniz için platformun üyesi olmanız gerekiyor.

MAÇIN SAATİ VE YERİ

Inter Feyenoord karşılaşması bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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